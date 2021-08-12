لبنان | بالفيديو.. اهالي شهداء المرفأ: مستمرون في تحركنا حتى اسقاط الحصانات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

توجه اهالي شهداء وجرحى انفجار المرفأ وعدد من الناشطين قبل الظهر نحو الاسلاك الشائكة الموضوعة في منتصف الطريق التي تفصل بين فردان والاونيسكو.

واكد عدد من الاهالي انه “في حال الغى الرئيس نبيه بري الجلسة اليوم، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي”. وشددوا على انهم “لن يكلوا ولن يملوا قبل اسقاط الحصانات”.

ووصفت ريتا حتي التي فقدت 3 من افراد عائلتها في انفجار المرفأ، النواب المتوجهين الى الجلسة “بالجبناء”، مشيرة الى انها “لاحظت مرور عدد من سيارات الاسعاف، معتقدة انها وسائل نقل للنواب”. وتمنت “على كل من لديه ضمير ان يرفع حصانته لمعرفة الحقيقة”.

ويطلق المعتصمون شعارات ضد مجلس النواب، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة “العار”.