لبنان | مصرف لبنان يؤكّد قراره برفع الدعم.. ويطرح البديل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدر مصرف لبنان بياناً جاء فيه: “عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد ارسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الأجنبية لديه. وقد أكد ذلك مرارًا بمراسلات اخرى وفي كافة الإجتماعات التي عقدهامع المراجع المعنية بسياسة الدعم”.

وأكّد البيان، أن “المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً، بالمقابل، وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.”