لبنان | باسيل: الدعم لن ينتهي بل سيخفّض من 7 الى 3 مليارات دولار سنوياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 10 دقائق

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “يجب ان نوقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني”.

واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي ان “قانون البطاقة التمويلية اقر واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون انجزت مهمتها وكان معروفا ان الدعم سيرفع تدريجيا لكنه لن ينخفض الى الصفر وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي يعرف ان هناك امورا ستظل تدفع”.

ولفت الى ان “حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين بوقت كنا نطالب ببدء بوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم”.

وشدد باسيل على ان “الدعم لن ينتهي بل سيخفّض من 7 مليار دولار سنوياً الى 3 مليارات”.

واوضح أن “قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب، وما صدر امس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل”.