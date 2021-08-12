لبنان | زهران: لا يجب ان تُدعم المولدات بل يجب دعم كهرباء لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 14 دقيقة

اعتبر مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران ان “قرار رفع الدعم عن المحروقات كان يجب ان يسري بشكل موازٍ مع المساعدات للمواطنين”.

وأشار في حديث للـLBC الى انه ” من اسباب عدم النجاح في تشكيل حكومة مع الرئيس سعد الحريري هو موضوع رفع الدعم”.

وقال ان “حكومة حسان دياب فيها غباء أكثر مما فيها سرقة”.

ولفت الى انه ” لا يجب ان تُدعم المولدات، بل من المفترض تحويل الدعم الى شركة كهرباء لبنان”، كاشفًا ان “دراسات كثيرة أكّدت ان فاتورة المولدات اغلى بـ 31% من فاتورة كهرباء لبنان”.

وعن نفط العراق، أكد زهران ” النفط العراقي آتٍ لا محالة، ولا قرار يمنعه، والمشكلة في تأخّر وصوله تقنية”.

وكشف عن “اجتماع حصل بين حاكم مصرف لبنان ووزير الصحة، وتم الحديث فيه عن دعم الادوية المستعصية، ورفع الدعم عن الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبيب”.