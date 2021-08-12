لبنان | بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد صدور قرار رفع الدعم عن المحروقات أمس، يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 20480 – 20530 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء، ما بين 20525 و20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 20550 20600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وقال المصرف في بيان يوم أمس الأربعاء، إنه “اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.