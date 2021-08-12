لبنان | بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.. عون يستدعي سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

استدعى الرئيس ميشال عون، اليوم الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد أن أعلن المصرف يوم أمس رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في تغريدة عبر “تويتر”: “الرئيس عون استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الحاكم ليل أمس برفع الدعم عن المحروقات”.

وقال المصرف في بيان يوم أمس الأربعاء، إنه “اعتبارا من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق”.