لبنان | على وقع رفع الدعم.. اليكم خارطة الطرقات المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 11:10 صباحًا

تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات، عمد عدد من اللبنانيين الى قطع طرقات في مناطق محتلفة.. اليكم الخارطة:

– قطع محتجون الطريق التي تربط كفررمان بالنبطية، بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة عند تمثال الصباح، ومنعوا السيارات من دخول المدينة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

– قطع السير على طريق عام ضهر العين

-قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

– قطع طريق الاكومة

– قطع طريق طرابلس- عكار بالسيارات والعوائق الحديدية

-قطع طريق عام صيدا صور عند مفرق الزرارية