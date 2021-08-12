لبنان | على وقع رفع الدعم.. اليكم خارطة الطرقات المقطوعة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 11:10 صباحًا
قطع الطرق
تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات، عمد عدد من اللبنانيين الى قطع طرقات في مناطق محتلفة.. اليكم الخارطة:
– قطع محتجون الطريق التي تربط كفررمان بالنبطية، بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة عند تمثال الصباح، ومنعوا السيارات من دخول المدينة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.
– قطع السير على طريق عام ضهر العين
-قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين
– قطع طريق الاكومة
– قطع طريق طرابلس- عكار بالسيارات والعوائق الحديدية
-قطع طريق عام صيدا صور عند مفرق الزرارية