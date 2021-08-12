لبنان | عبدالله: فشل وراء فشل.. ماذا بعد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “تأخر ترشيد الدعم وكنا قد ناشدنا به من ثمانية أشهر، تعثر بشكل ملتبس قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقرا، نرواح مكاننا في مسألة البطاقة التمويلية حتى بعد صدور قانون بها، لا نريد حكومة ولا برنامج إصلاحي، ولا نفاوض صندوق النقد الدولي، نريد فقط السلطة وحماية حصص الطوائف. ماذا بعد؟”

أضاف: “لقد تم استبدال الحكومة منذ زمن بمجلس الدفاع الأعلى، بما يتخطى الدستور، نصا ومضمونا وروحية، في مسألة الدواء، والمحروقات، والحصانات، وكثير من الأمور المصيرية والحياتية الأخرى….. والنتيجة فشل وراء فشل، وجسم رياض سلامة، بالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة عليه، (لبيس)؟؟”