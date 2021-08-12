لبنان | لجنة عدالة توزيع المازوت في صيدا: غدا بدء التوزيع

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اجتمعت “لجنة شفافية وعدالة توزيع المازوت في صيدا”، لاستعراض نتائج زيارة رئيس البلدية محمد السعودي منشآت النفط في الزهراني، واجتماعه مع المدير العام المعاون للمنشآت زياد الزين، الذي أكد أن “توزيع كل حصة المدينة والجوار من المازوت سيوضع تحت إشراف اللجنة، وسيتم التوزيع الاثنين والخميس من كل أسبوع.”

وأوضحت اللجنة أن “ثمة مصدرا آخر للمازوت، وهو من الشركات التي تستورد بطريقة مباشرة، وستزود اللجنة بالكميات الإضافية لتوزيعها في مدينة صيدا والجوار تحت إشرافها.

وستشرف اللجنة على التوزيع على 79 من أصحاب المولدات غدا الخميس في صيدا وجوارها، وبلدات في إتحاد صيدا الزهراني وبمعدل ساعات التدوير 11 ساعة، وإجمالي حصة التوزيع 187990 ليتر.