لبنان | البراكس: “الطاقة” هي المخولة تحديد أسعار المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنه على الرغم من أن مصرف لبنان أبلغ السلطة السياسية من خلال مجلس الدفاع الأعلى بعدم قدرته على فتح اعتمادات جديدة لاستيراد المحروقات، وعلى رغم صدور بيان نسب الى وحدة الاعلام في المصرف المركزي يؤكد توقف المصرف المركزي عن فتح الاعتمادات وفقا للالية المعتمدة واستعداده لفتحها باعتماد سعر السوق المتداول للدولار الاميركي، غير أن تحديد أسعار مبيع المحروقات يصدر بموجب جدول من وزارة الطاقة والمياه التي لم تعلن أي موقف بعد لغاية الآن.

وقال: “نحن في انتظار صدور قرار من وزارة الطاقة والمياه لأنها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد الاسعار والمحطات لا تتقيد إلا بالاسعار التي تصدر عنها، ولنرى الآلية التي اعتمدت لتحديد الاسعار وكيف حددت جعالة المحطات في هذا الجدول”.