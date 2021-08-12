لبنان | بالفيديو – عشية “جلسة العار”.. عناصر حرس المجلس يعتدون على أهالي ضحايا المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 12:07 صباحًا

اعتدى عناصر حرس مجلس النواب على أهالي ضحايا تفجير المرفأ، في محاولة لفضّ الاعتصام قبيل منتصف الليل.

كما اعتدى عناصر من حرس مجلس النواب على المصوّر حسام شبارو خلال تغطيته اعتصاماً لأهالي ضحايا المرفأ في محيط عين التينة، منذ بعض الوقت.

وتعرّض شبارو للضرب والاعتداء بقوّة إذ طرحه العناصر أرضاً، في حين تمّت مصادرة الكاميرا والدارجة النارية الخاصة به. وحضر عناصر الدفاع المدني لإسعافه ونقله إلى المستشفى.

ويتحضّر اهالي الضحايا منذ الليلة لتنفيذ “يوم غضب” بالتزامن مع جلسة مجلس النواب التي دها إليها رئيس المجلس في قصر الاونيسكو، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون رقم 13/90 (أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور).