لبنان | على وقع قرار “المركزي”.. الشارع يشتعل من جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

على وقع الأزمة الخانقة الجهنمية التي يعيشها لبنان، عاد المحتجون إلى الشوارع اعتراضاً على إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات والارتفاع الجنوني للأسعار.

في الموازاة، نفذ محتجون اعتصاماً امام قصر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نحيب ميقاتي في ميناء طرابلس، وعمد المشاركون الى اشعال شجرة في باحة القصر ورددوا هتافات مناهضة للسلطة واقفلوا الطريق العام الملاصقة للقصر، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني.

هذا واندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين في طرابلس، بعد إشكال حصل بين عناصر الجيش وعدد كبير من المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي في محيط مستديرة “بيستاشيو” في ميناء طرابلس، على خلفية توقيف أربعة صهاريج محملة بمادة المازوت.

ودارت اشتباكات استعمل خلالها الجيش الرصاص المطاطي، وسط كر وفر مع المحتجين، فيما أشعل مجهولون المازوت المسرب على الطريق العام، ما أدى إلى اشتعال الاشجار المزروعة على جانب الطريق العام، ما شكل خطرا على سكان المنازل المحيطة، فقام سريعا عناصر الجيش بسحب الصهاريج الأربع التي كان استولى عليها المحتجون إلى مكان آمن، ومن ثم حضرت عناصر الدفاع المدني والاطفاء وأهمدوا الحريق.