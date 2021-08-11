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لبنان | مواجهات ليلاً في طرابلس بين الجيش ومحتجين صادروا 4 صهاريج مازوت

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

احتجاجات طرابلس

اندلعت مواجهات بين الجيش والمحتجين في طرابلس، بعد إشكال حصل بين عناصر الجيش وعدد كبير من المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي في محيط مستديرة “بيستاشيو” في ميناء طرابلس، على خلفية توقيف أربعة صهاريج محملة بمادة المازوت.

ودارت اشتباكات استعمل خلالها الجيش الرصاص المطاطي، وسط كر وفر مع المحتجين، فيما أشعل مجهولون المازوت المسرب على الطريق العام، ما أدى إلى اشتعال الاشجار المزروعة على جانب الطريق العام، ما شكل خطرا على سكان المنازل المحيطة، فقام سريعا عناصر الجيش بسحب الصهاريج الأربع التي كان استولى عليها المحتجون إلى مكان آمن، ومن ثم حضرت عناصر الدفاع المدني والاطفاء وأهمدوا الحريق.

وتشهد المنطقة الآن حالا من الغضب والتوتر، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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