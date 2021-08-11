لبنان | تدابير سير انعقاد جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس 12-8-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، قطع السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من نصر الروشة صعوداً باتجاه شارع شاتيلا استراليا.

تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر

تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت”.

قطع السير من شارع برلين باتجاه شارع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة. يرجى أخذ العلم”.