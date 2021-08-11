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لبنان | تدابير سير انعقاد جلسة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

تدابير سير

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “يعقد مجلس النواب يوم غدٍ الخميس 12-8-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 6.30 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، قطع السير وفقاً لما يلي:

السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.
نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
منع المرور تحت نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداءً من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
تحويل السير القادم من نصر الروشة صعوداً باتجاه شارع شاتيلا استراليا.
تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
تحويل السير من ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.
تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر
تحويل السير القادم من “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال– غبريال المر –”الماريوت”.
قطع السير من شارع برلين باتجاه شارع الكارلتون ديغول وتحويله باتجاه نصر الروشة. يرجى أخذ العلم”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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