لبنان | بيان من “المركزي” حول الاعتمادات المتعلقة بالمحروقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 9:21 مساءً

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:

اعتباراً من تاريخ 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق. ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.

في سياق متصل، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع أنه لم يعد بمقدوره فتح خطوط ائتمان لشراء الوقود أو الوقود المدعوم.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، بحسب وكالة “رويترز”.

وتعاني البلاد من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.