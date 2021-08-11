لبنان | سامي الجميل بعد لقائه الراعي: التخوين لن يجعلنا نتراجع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل أن “الزيارة إلى بكركي هي للتضامن مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد حفلة الجنون والتخوين من فريقين، فريق لا يحترم القانون ويعتبر مرجعيته في بلد ثان، ويريد اعطاءنا دروسا في السيادة، وفريق آخر يحيي سوريا ولا يعترف بلبنان ويشتهر بتاريخ من الانقلاب والاغتيالات”.

ولفت الى ان “الدروس مردودة الى اصحابها ونؤكد ان التخوين لن يجعلنا نتراجع بل نستمر بقول الحقيقة، وليهددوا قدر ما استطاعوا فلن نحاف وسنكمل بالدفاع عن البلد وعن كل مواطن لبناني يتعرض لهذا النوع من التخوين”، مشيرا الى ان “التسويات العقيمة هي التي اوصلتنا الى هنا، ولنترك المحاسبة للشعب، وليستقل أصحاب التسوية التي اهلكت البلد”.

اما في موضوع الحصانات فقال: “نحن نتمنى ان تتوقف مسرحيات البرلمان، وبدل المقاطعة عند كل مناسبة فليستقيلوا ولنجدد حياتنا البرلمانية ونعيد انتاج السلطة، لان الدمار الذي نراه اليوم لم نره أبدا في السابق”.