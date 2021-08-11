لبنان | توضيح من رئاسة الجمهورية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان “رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، إلا انه ابلغ رئيس الجمهوية العماد ميشال عون موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلا عدم تأجيله. علما ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع”.

وأشار مكتب الاعلام الى ان “اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله”.