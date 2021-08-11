لبنان | هل يتوقف انتاج الخبز خلال 48 ساعة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

اشتدّت أزمة المازوت في الأسابيع الماضية إلى أن وصلت ساعة الصفر، بعد انقطاع الكهرباء في المستشفيات وتوقُّف بعض المصانع والأفران عن العمل، إذ أعلن حاكم مصرف لبنان خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، في بعبدا، أنّ أموال دعم المحروقات انتهت.

انتاج الخبز مهدد، يقول رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز أنطوان سيف لـ”النهار”، ففي حال لم يتأمّن المازوت للقطاع خلال 24 ساعة، ستُقفِل 50 في المئة من الأفران أبوابها، فضلاً عن أنه في غضون 48 ساعة قد يتوقف انتاج الخبز أيضاً.

كما شدّد سيف على أنّ “انقطاع المازوت وشحّ المخزون طاولا أغلبية الأفران”، موضحاً أنّ “الحلّ الوحيد بالنسبة للقيّمين على القطاع هو رفع الدعم عن المازوت”.