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لبنان | بالوثيقة – مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى عاشوراء

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 7:49 مساءً

تشكيل الحكومة

طاولة مجلس الوزراء

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حملت الرقم 16/2021 قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة ذكرى عاشوراء، وجاء فيها: “استنادا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 10 محرم 1443 ه. الموافق يوم الخميس 19/8/2021 بمناسبة ذكرى عاشوراء”.

مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى عاشوراء

مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى عاشوراء

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