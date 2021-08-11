لبنان | بالوثيقة – مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى عاشوراء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 7:49 مساءً

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حملت الرقم 16/2021 قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة ذكرى عاشوراء، وجاء فيها: “استنادا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 10 محرم 1443 ه. الموافق يوم الخميس 19/8/2021 بمناسبة ذكرى عاشوراء”.