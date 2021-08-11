لبنان | ارتفاع ملحوظ للإصابات بـ”كورونا” في لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 2581 إصابة جديدة و6 وفيات بـ”كورونا”. في هذا المجال، رأى مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر حسابه على تويتر أن أرقام الكورونا أسوأ هذا الأسبوع من ذي قبل.

وأوضح أن عدد المرضى في المستشفيات الى تصاعد، معتبرا أن هذا منحى عام مستمر. وقال أبيض: “المستشفيات والعاملون فيها في قمة الانهاك مع ظهور تحديات جديدة كل يوم. ومع ذلك، لا مجال لليأس. لنتحلى بالصبر، فالليل دائمًا أحلك قبل طلوع الفجر”.

بدوره، حذر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي من مأزق صحي في أيلول.

وقال: “ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا. النسبة الايجابية فوق ستة بالمئة. ازدياد مرضى العناية يومياً، اقفال معظم اقسام كورونا، هجرة التمريض، ونقص الأدوية، وانهيار الليرة، عدم تطبيق الإجراءات الوقائية. بشهر أيلول، احتمالية مأزق صحي أكبر، تشكيل حكومة بسرعة تتواصل مع المؤسسات الدولية، لإنقاذ البلد”.