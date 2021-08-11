اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | تدابير سير في الضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الضاحية الجنوبية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، وعطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1259/2021 تاريخ 11/08/2021، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التدابير التالية:

– منع دخول الآليات الكبيرة والصهاريج والشاحنات على اختلاف أنواعها، الى الضاحية الجنوبية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 24.00 من تاريخ 9-8-2021 ولغاية “اليوم العاشر”.

– عدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء الضاحية، طيلة أيّام عاشوراء.

لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا