لبنان | تدابير سير في الضاحية الجنوبية بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بمناسبة إحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام في الضاحية الجنوبية، وعطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1259/2021 تاريخ 11/08/2021، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التدابير التالية:

– منع دخول الآليات الكبيرة والصهاريج والشاحنات على اختلاف أنواعها، الى الضاحية الجنوبية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 24.00 من تاريخ 9-8-2021 ولغاية “اليوم العاشر”.

– عدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء الضاحية، طيلة أيّام عاشوراء.

لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بهذه التوجيهات”.