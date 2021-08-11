لبنان | حبشي لبري: النصوص شُرعت لتُحترم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

رّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال: “دولة الرئيس ارادة الناس تعلم ما نفعل. لكن الذي يتنبه للمواد 60، 70، 71، 80 يتنبه لسابقاتها 39 و40 لجهة آليات رفع الحصانة وملاحقة النائب جزائيا. النقاش الدستوري اليوم ليس ترف، النصوص شُرعت لتُحترم وليس لتصبح مطية للالتفاف على القضاء، وأهلنا يعانون من آثار انفجار مرفأ بيروت”.

وسأل حبشي: أي حصانة وُجدت لخدمة الناس، ورفعها واجب يوم تصبح العائق لخدمتهم، وأمام هول الجريمة، لماذا تضييع الوقت بإعادة التحقيق الى البداية، طالما التحقيق سارٍ؟ أليست أهم ميزات أصول الجزاء السرعة لما للجرم من أثر على المجتمع! فكيف بالحري جرم بحجم انفجار المرفأ؟! الحرف يقتل اما الروح فيحيي”.

يذكر أن بري دعا إلى “عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس الواقع فيه 12 آب الحالي في قصر الأونيسكو، وذلك للنظر في قرار الإتهام في تفجير المرفأ”.