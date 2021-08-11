لبنان | المكتب الإعلامي لميقاتي: لم يدل بأي تصريح إلى أي وسيلة إعلامية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 6 ثواني

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن صحيفة “الجمهورية” نشرت صباح اليوم، تصريحا منسوبا إلى الرئيس نجيب ميقاتي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الرئيس ميقاتي لم يدل بأي تصريح، إلى أي وسيلة إعلامية.

وكانت صحيفة “الجمهورية” قد نشرت تصريحاً منسوباً للرئيس المكلف نجيب ميقاتي قال فيه: “انا أعلم انّ المهمة صعبة جداً وانّ تكليفي أصبح الامل الوحيد، ولقد أقدمتُ على هذه الخطوة لكي أؤلف حكومة وليس لأي شيء آخر، ولكن لن أشكّل حكومة على غرار سابقاتها فنعود بعد 3 أسابيع لنتحدث عن خلافات ونزاعات داخل مجلس الوزراء على مشاريع القوانين والقرارات التي سنتخذها”.

وردا على بيان المكتب الاعلامي، أكدت “الجمهورية” أنها نقلت بكل أمانة ما أدلى به الرئيس ميقاتي في دردشة مع مراسلتها وأنها حريصة على الأمانة الاعلامية بقدر ما هي حريصة على نجاح الرئيس ميقاتي في مهمته تشكيل حكومة.