لبنان | “معلومات جبيل”: إحباط عملية قتل وتوقيف شخصين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 30 دقيقة

بتاريخ 10/08/2021، توافرت معلومات لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من مكتب معلومات كسروان – جبيل حول احتمال قيام شخصين بعملية اغتيال لأحد الأشخاص خلال حفل زفاف قائم في أحد فنادق جبيل على خلفية ثأرية.

على الفور، داهمت قوة من الفصيلة بمؤازرة مكتب معلومات كسروان – جبيل ودورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان إحدى غرف الفندق، حيث جرى توقيف المشتبه بهما وهما كل من: ر. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني) وز. ح. (من مواليد عام 1970، لبناني) وضبطت بندقية من نوع “م١٦” مع 3 مماشط و82 طلقة، ومسدّسَين مع 5 مماشط و67 طلقة عيار 9 ملم.

اعترف (ر. ح.) بما نسب إليه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.