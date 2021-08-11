اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | “معلومات جبيل”: إحباط عملية قتل وتوقيف شخصين

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 30 دقيقة

شعبة المعلومات

بتاريخ 10/08/2021، توافرت معلومات لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من مكتب معلومات كسروان – جبيل حول احتمال قيام شخصين بعملية اغتيال لأحد الأشخاص خلال حفل زفاف قائم في أحد فنادق جبيل على خلفية ثأرية.

على الفور، داهمت قوة من الفصيلة بمؤازرة مكتب معلومات كسروان – جبيل ودورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان إحدى غرف الفندق، حيث جرى توقيف المشتبه بهما وهما كل من: ر. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني) وز. ح. (من مواليد عام 1970، لبناني) وضبطت بندقية من نوع “م١٦” مع 3 مماشط و82 طلقة، ومسدّسَين مع 5 مماشط و67 طلقة عيار 9 ملم.

اعترف (ر. ح.) بما نسب إليه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا