لبنان | مطاعم صيدا: قررنا إغلاق المطعم حتى اشعار آخر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 56 دقيقة

أعلنت العشرات من المطاعم ومحال السناك في مدينة صيدا اغلاق ابوابها واعتذرت عن عدم استقبال الزبائن حتى اشعار اخر، بسبب عدم تمكن اصحابها من تأمين مادة المازوت وتشغيل المولدات لضمان استمرارية العمل. وقد رفعت ادارات عدد منها على ابوابها لافتات كتب عليها “الى زبائننا الكرام نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من ازمة مازوت واطفاء مولدات وحفاظا على سلامة غذائكم قررنا اغلاق المطعم حتى اشعار اخر”، فيما نشر آخرون نصوصا عبر مواقع التواصل يعتذرون فيها عن استقبال الزبائن بسبب ازمة المازوت وحفاظا على سلامة الغذاء. فيما آثر عدد اخر التوقف عن العمل لحين تركيب مولد خاص به، بعدما أعلن عدد كبير من اصحاب المولدات في مدينة صيدا اطفاء محركاتها بسبب نفاد المازوت”.