لبنان | الأحوال الشخصية تحذر المواطنين: للإبلاغ عن أي مخالف!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة للاحوال الشخصية البيان التالي:

تعاني أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية من تناقص اخراجات القيد، ما انعكس سلباً على تلبية حاجات المواطنين الراغبين في الحصول على اخراج قيد لتسهيل شؤون معاملاتهم الرسمية.

وتعمد المديرية العامة للاحوال الشخصية، الى تأمين ما يمكن من بيانات القيد لاستمرار سير العمل، وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية اخرى سيعلن عنها في حينه.

غير انه توافرت معلومات لهذه المديرية، عن إقدام البعض الى استغلال هذا الامر لكسب ارباح غير مشروعة، واستغلال حاجة المواطنين، واضافة المزيد من الأعباء في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يتخبطون فيها حالياً.

لذلك، تبلّغ المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنين الكرام، الى ان مكاتب الادارة مفتوحة لاستقبال شكواهم في هذا السياق ضد اي موظف او شخص معني بمسألة اخراجات القيد، وملاحقتها، واتخاذ التدابير المسلكية والقانونية اللازمة بحق كل مخالف ومستغل لاوضاعهم وحقوقهم، خصوصاً في هذا الظرف العصيب، وهي تشجع المواطنين على عدم التردد في الابلاغ عن اي مبلغ اضافي يطلب منهم خارج عن الرسم المحدد.