اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | توقف وزارة العمل ومالية النبطية عن العمل بسبب نفاد المازوت

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 9 دقائق

وزارة العمل

توقفت دوائر مصلحة المالية الإقليمية في النبطية اليوم عن استقبال معاملات المواطنين ومراجعتهم بعدما توقفت فيها البرامج الالكترونية وانطفأت الكومبيوترات جراء نفاد مادة المازوت، وتوقف المولد عن تغذية المصلحة بالكهرباء، في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي الرسمي.

وتوقفت مكاتب وزارة العمل في النبطية عن استقبال معاملات المواطنين بسبب عدم توفر مادة المازوت وتشغيل المولد الخاص وعمل الكومبيوترات ونظام المكننة.

ولازم الموظفون في المالية ووزارة العمل مكاتبهم في اجواء طقس حار وغياب وسائل التهوئة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا