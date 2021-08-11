لبنان | الأزمات تشتعل في لبنان.. فرع الضمان في النبطية اقفل ابوابه!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع النبطية عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت ما تسبب بإطفاء المولد في المركز وأعاق تشغيل الكومبيوترات ووسائل التهوئة.

وقال رئيس المركز حسين سويدان: “نحن امام ازمة غير مسبوقة، ففي عز تفشي وباء كورونا واجهنا كل المخاطر وبقيت ابواب الضمان مفتوحة لتسهيل معاملات المواطنين، ونقف اليوم عاجزين بسبب ازمة شلت قدرة العمل اللوجستي والآلي في المكاتب، فنحن نحتاج إلى كومبيوتر وبرامج الكترونية نعتمد عليها في انجاز المعاملات، بالاضافة الى ان الموظفين عانوا توقف وسائل التهوئة، فبفقداننا مادة المازوت لم يعد بالامكان تشغيل المولد كما ان التيار الكهربائي مقطوع بشكل مستمر”.

وختم: “لا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي والمواطن بحاجة الى انجاز معاملاته المرضية والصحية في المستشفيات وغيرها”.