لبنان | كركي: 16 مليار ليرة سلفة مالية استثنائية لمكاتب الضمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 473 بتاريخ 11 آب 2021 قضى بإعطاء سلفة مالية استثنائية بنحو 16 مليار ليرة لمكاتب الصندوق الاقليمية والمحلية، على أن تخصص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية وذلك بغية دفع أكبر قدر ممكن منها وبوتيرة أسرع”.

وطلب كركي من رؤساء المكاتب “العمل على تفعيل انتاجية المستخدمين والحرص على معالجة معاملات المضمونين وخدمتهم بصورة تعكس دور المؤسسة الانساني والاجتماعي والوطني الجامع”.

وأشار إلى أن “وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني كان قد أبدى التزامه رفد صندوق الضمان بدفعات شهرية من حساب الاموال المرصودة له في موازنة العام 2021، والذي تمثل بدفعتين عن شهري حزيران وتموز 2021 قدر مجموعها ب 100 مليار ليرة”.