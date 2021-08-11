لبنان | جعجع: آخر تاريخ يجب حفظه هو 12 آب!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 1:17 مساءً

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية: “آخر تاريخ يجب حفظه هو 12 آب الذي دعا فيه بري إلى جلسة لأنه كل يوم هناك محاولة للالتفاف على هذه الجريمة”.

وقال جعجع: هناك محاولة لعرقلة التحقيق في انفجار، مضيفا ” قدمنا عريضة نيابية لبرّي من أجل عقد جلسة نيابية للبت بطلب المحقق العدلي لرفع الحصانات عن بعض النواب وإذ نتفاجأ بالدعوة الى جلسة لمجلس النواب غداً وفق المادة 22 ليس للبت بطلب المحقق العدلي بل للبت بعريضة غير قانونية وقعها بعض النواب لأخذ التحقيق الى مكان آخر”.

واردف “العريضة النيابية عرقلة مباشرة للتحقيق العدلي ولا يحق لبرّي الدعوة إلى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد أن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”.

واذا اشار الى ان “ما شفت أكثرية نيابية بتغشّ شعبها بهيدا الشكل” وإذا وقّع بعض النواب عريضة فهذا لا يعني أنها أصبحت قانونية”، اعلن ان “تكتل الجمهورية القوية سيقاطع جلسة الغد وأدعو النواب الأحرار في الكتل كافة للانضمام لنا ومقاطعة جلسة الغد وإذا عقدت الجلسة فستكون عاراً”.