لبنان | دار الفتوى: إطلاق الرصاص في الهواء محرّم شرعاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن دار الفتوى في طرابلس والشمال فتوى قالت فيها: “لقد انتشرت ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء في المناسبات المختلفة للتعبير عن الفرح أو الحزن أو الغضب، ويقوم بعض الناس باستعمال السلاح وإطلاق النار في الهواء غير مقدرين الخطر والضرر المترتب على هذا العمل”.

اضافت: “ان دار الفتوى في طرابلس والشمال تؤكد وتعلن أن إطلاق الرصاص في الهواء محرم شرعا، ولا يجوز، وهو مخالف لأحكام الله تعالى ورسوله، وفاعله آثم ومرتكب للمعصية، وكل ما ينتج عن هذا العمل من قتل إنسان أو جرحه أو إضرار بالممتلكات أو ترويع للناس يتحمل إثمه ومسؤوليته عند الله كل من أطلق الرصاص في حينه ووقته”.

وختمت: “لذلك تشدد دار الفتوى على عدم جواز استخدام السلاح وإطلاق النار في الهواء لأدلة كثيرة من القرآن والسنة تحرم هذا العمل وتنهى عنه.وفق الله الجميع إلى الصواب وتجنب الوقوع في الإثم والعدوان” .