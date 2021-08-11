لبنان | وهاب: يمكن تأمين انتاج 14 ساعة تغذية كهربائية في اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

اشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان ​مجلس النواب​ اصبح مجلس غب الطلب لتمرير أمر ما لكنه لا يناقش أمور اللبنانيين، فالشعب في مكان و​المجلس النيابي​ في مكان اخر، وامل من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ان يحول المجلس الى ورشة عمل لتطوير القوانين للاستفادة من المدة المتبقية من ولاية المجلس.

ولفت وهاب في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي​ يسهلون عملية التاليف، واوضح بان هناك كيمياء بين عون وميقاتي وقد بدا البحث بالتفاصيل الحكومية. واوضح بان ​يوسف خليل​ قد يستدعى للتحقيق ب​التدقيق الجنائي​، وليس من مصلحة الدولة ومن اجل ثقة ​المجتمع الدولي​ بها ان يذهب وزير المال للتحقيق، ورأى بان بري سيستغل موضوع وزارة المالية “ليزعل”.

وكشف بان الرئيس عون من قال له بان الحكومة يجب ان تصدر قبل نهائية آب الا اذا تدخلت الشياطين، والشيطان الاكبر في الموضوع هو الاميركي، والمطلوب اليوم هو عدم مشاركة حزب الله في الحكومة. ولفت الى ان حزب الله لا يمتلك نفوذ في الدولة، وانا مع إجراء نقاش كامل بين حزب الله وحلفائه.

واوضح باننا بحاجة الى 50 مليون دولار كي تعطي كهرباء لبنان 14 ساعة كهرباء لمدة 8 اشهر بعد تأمين “قطع الغيار” لمعامل الإنتاج. وناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي تصرف هذه الاموال، واعلن بانه سيزور سلامة للبحث في هذا الموضوع.

وفي ما يخص احتكار المازوت، قال وهاب: “اتهم اللواء عماد عثمان بتغطية محتكري المازوت.”