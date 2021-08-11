لبنان | الحوّاط للمسؤولين: أكبر جريمة هي وجودكم في السلطة محتمين بسلاح “الميليشيا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 11:05 صباحًا

بعبارة “والله عيب”، استهل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط تغريدته، مضيفاً أننا لا نزال ننتظر حكومة مهمة توقف الانهيار، وتبدأ التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأولويات”.

وتابع عبر “تويتر”، أصبحنا شحادين مازوت وبنزين ودواء وسلع غذائية أكبر”.

وقال: جريمة، هي وجودكم في السلطة محتمين بسلاح “الميليشيا” حولتم لبنان من سويسرا الشرق إلى ڤنزويلا الشرق شرّكم..لا بد أن ينتهي”.