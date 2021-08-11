لبنان | التجمع الطبي يناشد قائد الجيش: لإنقاذ الناس من هذه المحنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 23 دقيقة

ناشد رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي” البروفسور رائف رضا قائد الجيش العماد جوزف عون في تصريح، “إعلان حال طوارىء حياتية للدواء والمحروقات والغاز والمواد الغذائية وهي تدخل في صلب مهماته الاستثنائية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، بعدما وصل الأمر إلى التقاتل ووقوع قتلى امام المحطات، بالاضافة الى حالات الاحتجاجات التي تعم اكثرية المناطق من حرق الدواليب وحالات قطع الطرق من الغاضبين على انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة فقدان المولدات الخاصة مادة المازوت، بالاضافة الى صراخ مرضى السرطان والأمراض المزمنة من فقدان الدواء، ما يزيد حالات الوفاة، بالاضافة الى احتكار وتخزين المحروقات والدواء لبيعها في السوق السوداء، وبعد تنصل حاكم مصرف لبنان عدم توفير الاعتمادات وكذلك غياب الحكومة عن دورها خصوصا غياب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة عن تحمل المسؤولية”.

ورأى أن “دور الجيش أصبح ضروريا لثقة الشعب بهذه المؤسسة، عبر وضع يدها على كل هذه الأمور، لتتمكن من وقف النزف الحاصل في الاحتكار والتخزين لتصل إلى عامة الشعب بلا ذل وهوان واقتتال ووقوع ضحايا، والتخفيف من معاناة هذا الشعب الذي يعاني الأمرين في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة”.

وختم: “نشد على أيدي قائد الجيش بالاستجابة السريعة لإنقاذ الناس من هذه المحنة، منعا لسقوط ضحايا، وحفاظا على الأمن الاجتماعي، الذي يدخل في صلب عقيدة الجيش في هذه الظروف القاهرة الذي يمر بها الوطن”.