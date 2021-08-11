لبنان | سعد لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: بعد تراجع المبيعات بنسبة ٨٥%.. شركات السيارات مهددة بالاقفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2021 10:45 صباحًا

بعد أن كانت السيارات الجديدة متاحة لمختلف شرائح المجتمع نظراً لسهولة الحصول على القروض المصرفية، تحول المشهد في العامين الأخيرين إذ بات الميسورون فقط قادرين على شراء سيارة جديدة وهم قلة.

تعكس الأرقام الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان الواقع المأزوم للقطاع، إذ انخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 49 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ عددها 2036 سيارة. وتراجعت نسبتها 85 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وكان التراجع قد بدأ في العام 2019، حيث انخفض عدد السيارات المسجلة بنسبة 23 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه، وتخطى التراجع 69 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

الأزمة تنذر بمزيد من التدهور

يشير سليم سعد، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان لـ”صوت بيروت إنترناشونال” إلى أن التراجع يعود إلى الأزمة السياسية والمالية والاقتصادية والمصرفية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، ويقول: “تعليق القروض المصرفية كان بمثابة الضربة القاضية للقطاع، لا سيما أن الشركات لا تقرض ولا تقسط الدفعات”. ويضيف أن تداعيات جائحة كورونا وما ترافق معها من إغلاق تام وإقفال للشركات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات زاد الطين بلة، مؤكداً أنه في شهر كانون الثاني الماضي تم تسجيل 60 سيارة فقط، بينما في شباط سيارة واحدة فقط.

تراجع 87% في مداخيل خزينة الدولة من القطاع

ينعكس هذا التراجع في المبيعات سلباً على عائدات ومداخيل شركات استيراد السيارات، ما ينذر بخطر داهم يتمثل بإقفال بعضها وتسريح عدد كبير من موظفيها. ويلفت سعد إلى أن الأزمة تزامنت مع خسائر فادحة تكبدتها الشركات تقدر بعشرات ملايين الدولارات من جراء انفجار مرفأ بيروت.

لم تقتصر الخسائر على الشركات فقط، بل إن انخفاض المبيعات انعكس سلباً على رسوم ومداخيل خزينة الدولة بما تشمل من رسوم جمركية والضريبة على القيمة المضافة وتسجيل السيارات والميكانيك، التي انخفضت من 265 مليون دولار في العام 2018 إلى 33 مليون دولار في العام 2020.

الدفع نقداً وبالدولار

على الرغم من أن ثمن السيارات قد تراجع نسبياً نظراً إلى أن الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل لا تزال تدفع على سعر صرف 1500 ليرة، إلا أن الطلب يتأتى من قبل الطبقة الميسورة القادرة على دفع ثمن السيارة بالعملات الأجنبية نقداً.

خطر على سلامة المواطن المرورية

يعتمد وكلاء شركات السيارات الجديدة في الفترة الأخيرة على خدمات صيانة السيارات لتأمين الحد الأدنى من المداخيل لضمان استمرارية عملها. ويشير سعد إلى أن فئة كبيرة من أصحاب السيارات باتت غير قادرة على إجراء الصيانة اللازمة لسياراتها في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، نظراً إلى أن قطع الغيار تستورد بالدولار النقدي. يشكل هذا الواقع خطراً على سلامة المواطن المرورية. ويلفت سعد إلى أن وكلاء السيارات الجديدة وبحسب مواصفات المصنّع ملزمون بصيانة السيارة واستخدام قطع أصلية ضمن مهلة الكفالة، واستدعاء السيارة في حال وجود عيب فني من شأنه ان يضر بسلامة المستهلك. ويختم بالقول: “يوجد 1.75 مليون سيارة و200 ألف آلية مسجلة في لبنان، ومعظمها لا يخضع حالياً للمعاينة الميكانيكية بسبب اقفالها في معظم الاحيان، خصوصاً السيارات والآليات العمومية التي هي الأكثر حاجة للصيانة والمعاينة الدورية.