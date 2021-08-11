لبنان | إليكم جدول مهمات الدفاع المدني خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من إخماد حرائق أحراج شبت في عين البرج/المنية. كما تمكنت العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت كالآتي:

– إخماد حرائق (عدد38):

* أعشاب (عدد28):

(م.بيروت)(عدد1): ونفايات وإطارات على مدخل المرفأ.

(م.جبل لبنان) (عدد5): بعقلين – رويسات مجدلعنا – بيصور – المعاملتين.

ونفايات في راس اسطا.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2) : العلالي.

واشجار في دده.

(م.عكار) (عدد3) : الجديدة – جديدة القيطع – العبودية.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد7) : قدموس – العباسية – صور – البرغلية – الرمالي – الريحان.

وأشجار في (دير كيفا – نيحا).

(م. النبطية) (عدد4) : العديسة – كفرصير.

وأشجار: كفرتبنيت – بنت جبيل.

(م.البقاع) (عدد6): زحلة – الكرك – حوش الأمراء – ضهور زحلة – عين الذوق – تعلبايا.

* منازل (عدد4) : دده – زغرتا – صور – ببنين.

* سيارات (عدد2) : بصاليم – (كوسبا – بصرما).

* كهرباء (عدد1): لوحة فواصم وأسلاك كهربائية في بكاسين.

* إطارات (عدد2) : زوق مصبح – كفرشيما.

– نقل وإسعاف (عدد13) :

* حوادث (عدد10): الشياح – الغبيري – شحيم – برج حمود – الملا – مار الياس – الحدت – عائشة بكار – عين الرمانة – طريق الجديدة.

* حوادث سير (عدد2): برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام عميق البقاع الغربي وإنقاذ جريح من داخل سيارته.

* نقل جثث(عدد1) : من قبرشمون الى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد2): إحياء ذكرى عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية – وضع تمثال السيدة العذراء بواسطة طوافة في بصاليم.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 53 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.