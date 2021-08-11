لبنان | احتمال تساقط رذاذ.. إليكم تفاصيل الطقس للأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ما زال يؤثر طقس صيفي الى اعتيادي على لبنان والحرارة مستقرة وتتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة وتتحول الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال تساقط أمطار محلية شمالاً.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة.

٢- الجو: قليل السحب يتحول الى غائم جزئياً

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

الجمعة: طقس صيفي اعتيادي مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و٣٢ درجة، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.