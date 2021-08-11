لبنان | شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللبنانيين إلى التحلى بالمسؤوليَّة وإعلاء مصلحة البلاد للعبور بها إلى بر الأمان.

وأعرب الإمام الأكبر خلال تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر؛ باللغتين العربية والإنجليزية؛ تضامن الأزهر الشريف مع الشعب اللبناني فيما يمر به من ظروف عصيبة، داعيا الله أن يعجل بنهضته وازدهاره.

وجاء في التدوينة “قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسؤوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان”