لبنان | شقيق “جو نون”: “هلق بلش الجد والتحدي نهار الخميس وعنفي”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 18 دقيقة

كتب ويليام نون شقيق الشهيد جو نون عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: “محيط الأونيسكو الخميس من الصبح، لكل حدا مستعد يضحي بحالو كرمال بلدو. نحنا نازلين نواجه الحكام وأجهزتن كرمال ما نسمحلن يقطعو قوانين تخفي الحقيقة”.

وقال: “لكل حدا نتقد المسيرات السلمية بـ 4 آب منقلو هلق بلش الجد والتحدي نهار الخميس وعنفي”.

وأضاف, “كل الأهالي مجتمعين مع الجرحة والمتضررين نازلين عالشارع”.

وأرفق المنشور بهاشتاغ, “#كلنادجو”.

الجدير بالذكر أن جمعية “أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت” كانت قد دعت إلى “المشاركة في التحرك، الخميس، أمام قصر الأونيسكو، تزامنا مع انعقاد الجلسة الذي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحؤول دون انعقادها”، وقالت في بيان:

“صعقنا اليوم بالإعلان عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الخميس المقبل للبحث في طلب الاتهام المقدم من عدد من النواب، والذي اصطلح على تسميته طلب العار، فهو اتهام بالشكل فيما هو في الواقع محاولة لطمس الحقيقة وتهريب المشتبه بهم من العقاب”.