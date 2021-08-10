لبنان | بهاء الحريري: لطرد السياسيين الفاشلين من الدولة حتى يتمتع الشباب بحقهم في التعليم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 10:26 مساءً

غرّد الشيخ بهاء الحريري، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“لم يكفِ الطبقة السياسية الفاسدة تدمير جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية فحسب، بل دمرت أيضًا القطاع التعليمي، مما وضع أعباء ثقيلة على عاتق الأهالي غير القادرين على تسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل”.

وأضاف: “يجب أن نطرد هؤلاء السياسيين الفاشلين من مؤسسات الدولة حتى يتمتع الشباب اللبنانيون بحقهم في التعليم وتنهض البلاد من خلالهم. هؤلاء سوف يكونون الجيل الجديد من القادة الذين يحتاجهم لبنان!”.