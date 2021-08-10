لبنان | حنكش: نحن على بُعد يومين من ذهاب لبنان إلى العتمة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت عضو “حزب الكتائب اللبنانية” النائب المستقيل ​إلياس حنكش​، إلى أنّ “بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات، تبيّن ما يلي: هناك 12 موزّعًا أساسيًّا لمادّة ​المازوت​، شركتان فقط سلّمتا للمولّدات، عشر شركات لم تسلّم رغم توفر المواد”.

وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى “أنّنا على بُعد يومين من ذهاب لبنان إلى العتمة”، موضحًا أنّ “الحل الموقّت يكون بوضع يد من قبل عناصر بقوى الأمن موثوق بهم، لإجبار الشركات على تسليم مادّة المازوت”.