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لبنان | وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للمأساة اللبنانية أن تجتاز الحدود وتصل إلينا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 8:49 مساءً

غانتس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “ندرك محاولات حزب الله استغلال الوضع في لبنان على حساب أمن ومعيشية اللبنانيين أنفسهم ” مشددا على ان ” إيران الخطر الأكبر على الاستقرار الإقليمي والعالمي” مؤكداً “لن نسمح للمأساة اللبنانية أن تجتاز الحدود وتصل إلينا”.

اضاف غانتس “العالم لمساعدة لبنان في سبيل منع تفككه”.

وقال غانتس: “إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة للبنان ولن نسمح لمأساة اللبنانيين بعبور الحدود”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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