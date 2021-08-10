لبنان | البنتاغون: حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 8:08 مساءً

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الثلاثاء، أن الجيش اللبناني هو المسؤول الشرعي والوحيد عن الدفاع عن سيادة بلاده وشعبها وليس حزب الله، مشددة على أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

جاء ذلك خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت: “سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب”.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن “الجيش اللبناني هو المسؤول الشرعي والوحيد عن الدفاع عن سيادة بلاده وشعبها وليس حزب الله”.

ولفتت إلى أن “إيران تمد مليشيات الحوثي بالأسلحة والمعدات لمهاجمة السعودية”.

وأضافت أن “إيران توفر التدريبات والأسلحة للمجموعات المسلحة لتنفيذ هجمات على قواتنا وحلفائنا في المنطقة”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيا الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.