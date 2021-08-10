لبنان | بيطار يحدد مواعيد استجواب كبار المدعى عليهم ويستمع لإفادة عماد كشلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

استكمل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته في الملفّ، فاستمع اليوم إلى إفادة المواطن عماد كشلي بصفة شاهد، بعد المعلومات التي أدلى بها في مداخلة تلفزيونية في ذكرى تفجير 4 آب، وأفاد فيها أنه يعمل سائق شاحنة في إحدى الشركات العاملة في المرفأ، وسبق له أن نقل حمولة شاحنتين من نترات الأمونيوم من المرفأ إلى الجنوب.

كما استمع إلى إفادة شاهد آخر يعمل في المرفأ، وتحدث في مداخلة تلفزيونية أيضاً، عن مواكب أمنية مجهولة الهوية كانت تدخل إلى المرفأ بشكل شبه يومي، وتشرف على إخراج كونترات من البضائع غير المعروف محتواها، وقد أمر المحقق العدلي بمصادرة هاتفيهما وطلب من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تفريغ مضمونهما وتحليلها.

وينتظر أن يبدأ بيطار مطلع الأسبوع المقبل، استجواب المدعى عليهم غير المشمولين بالحصانات من نواب وقادة أمنيين، أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.