لبنان | طليس دعا لاجتماع استثنائي الجمعة للبحث في ملف المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى “اجتماع استثنائي يوم الجمعة المقبل في مقرّ الاتحاد العمالي العام، للبحث في ملف المحروقات لا سيما لقطاع النقل البري”.

وأصدر البيان الآتي: “وكأنه كتب على الشعب اللبناني ان ينتقل من أزمة الى أزمة أكثر سوءا، وكل ذلك في غياب شبه تام من قبل من يعنيهم الامر وهم في سدة المسؤولية. فمن الكهرباء الى الدواء الى الرغيف الى الاستشفاء الى البنزين والمازوت والغاز، تعطلت الحياة ووصل المواطن الى حافة الهاوية والموت البطيء.

آلينا على انفسنا في ظل هذا الكم من المعاناة التي تصيب المواطن في الصميم الا نتحدث عن قطاع النقل البري، الا ان السائق العمومي كغيره من المواطنين يدفع ثمن هذه السياسات في المستشفى وامام المخابز والصيدليات وطوابير الذل امام المحطات وجهنم السوق السوداء بكل سلعة وصولا الى حبة الدواء. نرفع الصوت مجددا كي تتنبه حكومة تصريف الاعمال ووزير الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط لضرورة تأمين قطاع النقل البري بمادتي البنزين والمازوت ليستمر السائقون في وصل الوطن بعضه ببعض في اقرب وقت.

وندعو الزملاء في القطاع الى اجتماع استثنائي يوم الجمعة المقبل في 13 آب عند الساعة 10:30 صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام، للبحث في ملف المحروقات وخصوصا لقطاع النقل البري”.