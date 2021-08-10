لبنان | لقاء بين وزير المالية والأسمر.. وهذا ما تم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

زار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني.

وأعلن الاتحاد العمالي في بيان، انه جرى البحث بما يلي:

– زيادة بدل النقل إلى 24 ألف يوميا وضرورة العمل بها في أقرب وقت ممكن بعد إقرارها بصورة قانونية.

– ضرورة استمرار تأدية الدولة لواجباتها في تسديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

– تحقيق مطالب المتعاقدين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لجهة حصولهم على تعويضاتهم من المصلحة باعتبارهم موظفين تم نقلهم من مؤسسات عامة إلى مؤسسة عامة”.

وأشار الاتحاد الى ان “وزير المالية أبدى كل تفهم لمطالب الاتحاد، واعدا بمتابعتها وتحقيقها في أقرب فرصة”.