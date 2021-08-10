لبنان | شركات توزيع الغاز المنزلي في عكار تشهد إقبالاً كثيفاُ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تشهد شركات توزيع الغاز المنزلي في محافظة عكار زحمة غير مسبوقة لمواطنين ولاصحاب مؤسسات أقبلوا بكثافة لتوفير حاجاتهم من مادة الغاز المنزلي، في ضوء معطيات عن قرب فقدان هذه المادة قريبا من السوق المحلية.

وافاد وليد الحايك، وهو صاحب شركة توزيع في بلدة الكويخات، أن شركته “ستستمر في توفير الغاز للمستهلكين الى حين نفاد الكميات المتوافرة لديه ووفق السعر الرسمي”، مشيرا الى ان “الشركات المستوردة توقفت عن توفير حاجاتنا من الغاز”.

ولفت الى ان “الزحمة اليوم مردها الى ما يتم تداوله عن قرب نفاد كميات الغاز في المستودعات الكبرى، مع تأخر المصرف المركزي في فتح الاعتمادات اللازمة لشراء هذه المادة”.

وسأل: “لماذا عكار محرومة المازوت والبنزين والان الغاز؟”.

وقال: “الازمة طويلة، وادعو المسؤولين الى رفع الدعم عن المحروقات كي تنتهي هذه الازمة التي عطلت الحركة الاقتصادية في البلد وتنتهي حال اذلال المواطن امام المحطات واضطراره الى الانتظار لساعات”.