لبنان | عون للراعي: حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مؤكداً أن التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك مدان ومرفوض وحرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور.

واعتبر أن أي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح الى التجريح والإساءة.

في هذا المجال، شنّت مجموعة ناشطين مؤيّدين لحزب الله حملةً عنيفة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المواقف التي أطلقها في عظته اليوم.

وغرّد ناشطون عبر استخدام هاشتاغ #راعي_الانحياز و#راعي_الاستسلام حيث اعتبر بعضهم أنّ مواقف رأس الكنيسة المارونيّة لا تختلف عن مواقف الدولة العبريّة.

في المقابل، صدرت سلسلة مواقف شاجبة للحملة المبرمجة على البطريرك الماروني ومؤيدة لمواقفه.