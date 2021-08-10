لبنان | إحباط 46800 ليتر من البنزين و2900 ليتر من المازوت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أحبط الجيش اللبناني اليوم عملية تهريب كمية كبيرة من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت إضافة إلى كمية من الطحين والدخان.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال سبعة عشر مواطناً وثلاثة سوريين.

وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بحوالى: 46800 ليتر من مادة البنزين، و2900 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان.