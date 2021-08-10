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لبنان | إحباط 46800 ليتر من البنزين و2900 ليتر من المازوت

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

الجيش اللبناني - أرشيفية

أحبط الجيش اللبناني اليوم عملية تهريب كمية كبيرة من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت إضافة إلى كمية من الطحين والدخان.

وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال سبعة عشر مواطناً وثلاثة سوريين.

وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بحوالى: 46800 ليتر من مادة البنزين، و2900 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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