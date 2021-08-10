لبنان | بالفيديو – جريمة تهزّ الاغتراب اللبناني.. محام لبناني الأصل شهير دولياً يُقتل أمام عائلته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

هزّت جريمة الاغتراب اللبناني بعد ظهور محام لبناني الأصل، شهير على مستوى دولي في البرازيل وإسبانيا لكاميرا عامة وهو في شجار مع سائق سيارة زاحمه على ما يبدو على المرور، وانتهى الشجار الذي جرى على مرأى من زوجته وابنه اللذين كانا معه بالسيارة عن مقتله مساء السبت الماضي برصاصة يتيمة في الظهر وسط شارع بمدينة سان باولو، حيث ولد قبل 47 سنة لأبوين مهاجرين من بلدة في محافظة البقاع.

وأفرجت شرطة المدينة الإثنين عما صورته الكاميرا وتحول سريعاً إلى فيديو انتشر في مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية.

وذكرت الشرطة أن سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت بروفسور القانون بجامعة سان باولو إلى مستشفى قريب، حاول أطباؤه ما بوسعهم لإنقاذه، لكنه فارق الحياة، وفي اليوم التالي، وكان “يوم الأب” في 8 أغسطس كل عام بالبرازيل، شيعوا ودفنوا الدكتور Daniel Mourad Majzoub في مقبرة “غواروليوس” الإسلامية، والبعيدة 45 كيلومتراً عن سان باولو، المدينة التي يقيم فيها أكثر من 3 ملايين لبناني بين مغترب ومتحدر.